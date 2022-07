Stiri pe aceeasi tema

- Pepe și Yasmine s-au casatorit in secret?! Este intrebarea care sta pe buzele tuturor, asta dupa ce frumoasa partenera de viața a prezentatorului TV de la Te Cunosc de Undeva și-a schimbat numele pe rețelele de socializare chiar de ziua de naștere a cantarețului.

- Cand vine vorba despre viața sa privata, Corina Caragea este foarte discreta. Prezentatoarea de la PRO TV a reacționat dupa ce s-a zvonit ca s-a casatorit in mare secret. In anul 2018, dupa ce a luat parte la o nunta in Toscana s-a zvonit ca vedeta de la PRO TV s-ar fi casatorit in mare secret. Corina…

- Taylor Swift se pare ca s-a saturat de o simpla relație și dorește sa mearga spre o adevarata casnicie, caci aceasta s-a logodit, in secret, cu britanicul Joe Alwyn. Joe Alwyn, de altfel, a vrut o cerere și un inel care sa nu fie care ca oricare altul de pe piața. Inelul pe care Taylor […] Articolul…

- Este veste mare in showbizul romanesc. Sambata, Raluca Pascu s-a pozat alaturi de partenerul ei de viața și fetițele sale, iar imaginile au facut furori pe internet. Toata lumea a crezut ca au fost invitați la un eveniment, dar a fost vorba chiar despre cununia lor. Raluca Pascu și Ibrahim, partenerul…

- Selly este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de la noi din țara, sta foarte bine la capitolul dragoste, dar și din punct de vedere financiar. Are o relație serioasa de o buna perioada de timp cu Smaranda, sau Smara, așa cum o alinta el, insa haideți sa vedem ce planuri are influencerul. Are…

- Fostul antrenor al echipei naționale a Romaniei se poate lauda cu o familie model. Are o relație cat se poate de speciala cu partenera lui de viața, Valeria. Cei doi sunt impreuna de aproximativ 50 de ani, insa soția lui Anghel Iordanescu prefera sa stea departe de luminile reflectoarelor. Paparazzii…

- Lucian Viziru este un soț de excepție și știe foarte bine cum sa iși rafețe partenera de viața in cele mai rafinate locuri. Actorul a fost surprins de catre paparazzii SpyNews.ro cum petrecea clipe de neuitat alaturi de cea pe care o iubește. Iata in ce ipostaze a fost observat!

- Nea Marin este cunoscut de toata lumea drept cel mai carismatic prezentator TV, insa asta nu este tot, fiindca nu o data, ci de nenumarate ori, a dat dovada ca este cu adevarat un soț extrem de grijuliu și atent la partenera de viața. Iata unde l-au surprins recent paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare…