Stiri pe aceeasi tema

- Tanara care aparea in vacanțe alaturi de Laurențiu Reghecampf, in imagini obținute de SpyNews.ro inca din luna iulie, nu mai este o necunoscuta acum. Corina Bilcon este numele celei care i-ar fi devenit iubita antrenorului, iar aceasta ar fi deja insarcinata. Iata tot ce știm despre ea și relația lor!

- Mariana Pfeiffer este prima soție a lui Laurențiu Reghecampf, alaturi de care are un baiat, pe Luca. Fosta soție a antrenorului a facut primele declarații dupa ce acesta a anunțat ca a depus actele pentru divorțul de Anamaria Prodan.

- O veste bomba a luat prin surprindere showbiz-ul romanesc in urma cu mai puțin de 24 de ore: Laurențiu Reghecampf a anunțat ca divorțeaza de Anamaria Prodan, dupa ce Corina Bilcon (Caciuc), presupusa lui amanta, a ramas insarcinata.

- De o buna perioada de timp se speculeaza ca Laurențiu Reghecampf ar inșela-o pe Anamaria Prodan. Ea ea negat totul, nici imagini n-au aparut in spațiul public cu antrenorul și presupusa amanta. Gigi Becali a dezvaluit ca știe sigur ca Reghecampf are amanta de opt ani și tot el s-ar fi oferit sa le fie…

- In contextul controverselor iscate in jurul presupusului divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, a aparut o noua informație, cum ca Gigi Becali va fi nașul antrenorului daca acesta s-ar recasatori. Iata reacția impresarei cu privirea la o astfel de posibilitate!

- La scurt timp dupa ce au aparut noi imagini cu cu Laurențiu Reghecampf in compania unei femei, in Grecia, Anamaria Prodat a transmis un mesaj și a postat o imagine, semn ca sunt toate bune in familial or. Anamaria Prodan a raspuns intrebarii de pe buzele tuturor și a dezvaluit ca soțul ei a plecat in…

- Spynews.ro va prezinta imagini cu Laurentiu Reghecampf si domnisoara C, in vacanta, in Grecia. In timp ce antrenorul alege sa petreaca zile superbe in Sithonia, alaturi de domnisoara despre care a tot scris presa, Anamaria Prodan este in Dubai, intoarsa acasa, asa cum a spus si ea.