EXCLUSIV! Reacția amuzantă a lui Namiko, fetița lui Cabral și a Andreei Ibacka, când a aflat că va avea un frate sau o soră Cabral și Andreea Ibacka se pregatesc sa devina parinți pentru inca o data. Insa ce parere are Namiko, fetița lor, despre acest lucru? Namiko este o fetița extrem de energica, dupa spusele parinților ei, iar din toamna va avea „ajutoare”, cand se va naște fratele sau sora ei. Cand Andreea Ibacka a aflat ca este insarcinata, Namiko avea 2 ani și o luna. A crezut ca este mai bine sa aștepte pentru a-i da vestea și lui Namiko. „Evident, nu ne-am putut abține, eram prea curioși sa ii vedem reacția și prea nerabdatori sa povestim despre bebe”, a zis Andreea. „Namiko a fost megadulce și a anunțat mai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Smiley și Gina Pistol au fost dați de gol de o postare pe Instagram ca au facut botezul fetiței lor, marți seara, Smiley a confirmat informația intr-un mod care a atras un numar impresionant de reacții pe Facebook. ”Duminica aceasta pentru noi a fost cod roșu de iubire. ❤️ Am avut familia alaturi,...…

- George Burcea se concentreaza acum asupra carierei sale, rar mai apare pe micul ecran, in emisiuni televizate. Activ este in continuare pe rețelele de socializare. Recent, un fan i-a spus cat de bine arata alaturi de Andreea Balan, soția de care e in divorț. Actorul i-a dat imediat replica.Viața profesionala…

- Klaus Iohannis a renunțat astazi la mașina și a mers pe bicicleta pana la Palatul Cotroceni. Președintele s-a alaturat campaniei Vinerea Verde, o initiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu masinile personale in marile orase. Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a lansat in luna…

- Gina Pistol (40 de ani) și Smiley (37 de ani) au devenit parinții unei fiice, Josephine Ana Maria, pe 9 martie 2021. Recent, in mediul online, Gina le-a spus urmaritorilor ei cu cine crede ea ca seamana micuța. Gina Pistol a spus cu cine seamana fiica ei: „Este foarte expresiva” „Cand regina este satula,…

- Recent, in mediul online, Cristina Joia, designer al echipei Visuri la Cheie, a publicat prima imagine fara masca dupa ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale la nas. La sfarșitul anului trecut, Cristina a fost atacata intr-un supermarket de catre o femeie. In urma agresiunii, Cristinei i-a…