- Familia lui Leo de la Strehaia trece prin momente de coșmar! In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, sora afaceristului a marturisit ca starea de sanatate a lui Leo de la Strehaia s-a inrautațit, insa toți membrii familiei se roaga pentru el in aceste momente.…

- APEL… Familia unui barbat de 36 de ani, Ilie Aurel Tinca, face un apel disperat la populatie, dupa ce din data de 5 ianuarie a.c., in Ajunul Bobotezei, acesta a plecat la Simila, comuna Zorleni. Aurel a spus mamei si fratelui sau, ca merge la cineva sa care niste lemne si nu s-a mai intors […] Articolul…

- Bianca Dragușanu a dat carțile pe fața in ceea ce privește relația ei cu parinții iubitului sau. Fosta asistenta TV a vorbit, fara ezitare, despre familia lui Gabi Badalau intr-un interviu pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a acordat un interviu in care a vorbit despre relația cu tatal copiilor sai, dar și despre episoadele in care micuții ar fi asistat la certurile dintre afacerist și Bianca Dragușanu. Ca urmare a acestor dezvaluiri, vedeta nu a ezitat sa ii dea…

- Un proiect de ordin al ministrului Educației privind modificarea Statutului elevului, ce prevedea, printre altele, mustrarea copiilor in fața clasei, mutarea elevilor cu probleme și reintroducerea obligativitații purtarii uniformei, a dat naștere unui scandal in spațiul public. Ministerul Educației…

- Polițiștii și familia lui David Nemeți cer ajutor in gasirea acestuia. Barbatul de 59 de ani a plecat de acasa și nu a mai revenit. Un barbat din comuna Chiochiș este de negasit, de ieri. Acesta a plecat de acasa și nu a mai revenit. Familia și poliția cer ajutor in gasirea lui. ”Politistii din Bistrița-Nasaud…

- Un sondaj realizat la nivelul municipiului Iasi arata ca primele trei probleme care ar trebui rezolvate cu prioritate de Primarie vizeaza parcurile, transportul public si parcarile. Prima deficienta a fost nominalizata de 30- dintre cei aproape 900 de respondenti, iar celelalte doua probleme intr-o…

- Un nou caz dramatic in cadrul campaniei ”Furt de copii”. O mama pe nume Tatiana susține ca fetița ei a disparut dupa naștere, dar i s-a spus ca a murit. Femeia nu a primit niciodata un certificat de deces, pentru ca documentul nu exista, iar ea e convinsa ca fiica ei traiește.