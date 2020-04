Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan ia parte la lupta impotriva coronavirusului și nu doar cu vorbe de incurajare pentru medici! Impresara a donat catre doua spitale un numar uriaș de materiale sanitare. Spynews.ro a stat de vorba cu Anamaria Prodan! Astfel, am aflat ce le cere impresara greilor din fotbal: sa contribuie…

- „Am aterizat forțat in casa lui. Eu respect legea, dar am venit pentru ca trebuia sa semnam un contract care presupune niște cauze de confidențialitate și sunt la stadiul de discuții, despre ce trebuie sa se intample. Eu sunt suparata, ranita, dezamagita, dar sunt de acord sa ii dau un timp in care…

- Spynews.ro aduce noua bomba din showbiz-ul romanesc! Alex Bodi este hotarat sa duca razboiul cu Bianca Dragușanu, izbucnit din momentul in care au semnat actele de divorț, doar in prezența avocaților! Avem inregistrarea cu ce ii pregatește Alex Bodi blondinei și trebuie sa va avertizam... Detaliile…

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu s-au desparțit, dar povestea continua. Dupa ce omul de afaceri a sunat-o pe vedeta pentru a-i cere sa se impace, aceasta are prima reacție in exclusivitate pentru SpyNews.ro

- In exclusivitate pentru Spynews.ro, Cristina Pucean a facut primele declarații dupa ce s-a scris ca ea și Florin Salam, plecați recent in Germania pentru cateva spectacole, ar putea fi infectați cu noul coronavirus.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat astazi la notar, iar vedeta a facut primele declarații dupa ce a semnat actele. Evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Cei doi s-au certat, iar la un moment dat, vedeta i-a aruncat telefonul pe geam, fostului ei soț. Bianca și Alex Bodi au facut primele…

- Nico și fiica ei au facut primele declarații dupa ce s-au intors din Filipine, acolo unde au participat la Asia Express. Cele doua au recunoscut ca experiența a fost una dura, iar artista a avut probleme de sanatate. „E o emisiune foarte tare, foarte, foarte tare, unde te trimite de la agonie la extaz",…

- Asia Express, sezonul 3, se va difuza incepand de sambata,15 februarie, la Antena 1. Oase, fost concurent și actual prezentator, alaturide Gina Pistol, scoate la iveala detalii importante despre show și marturiseșteca a fost surprins cand a aflat cine a caștigat marele premiu. Invitat in cadrul emisiunii…