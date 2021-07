Stiri pe aceeasi tema

- Fostul arbitru Cristian Balaj (49 de ani), actualmente președinte al Agenției Naționale Anti-Doping, s-a inscris pe lista oamenilor de fotbal care au comentat faza controversata din Anglia - Danemarca 2-1, in urma careia englezii au primit un penalty in prelungiri. Fostul arbitru a explicat de ce olandezul…

- Fara a ține cont de pandemie, 65.000 de oameni au fost pe Wembley, acolo unde Anglia a intalnit Danemarca, in a doua semifinala de la Euro 2020. Britanicii au caștigat greu, dupa prelungiri, 2-1, și vor juca prima lor finala majora dupa cea caștigata la Mondialul din 1966. Finala Euro 2020, Anglia –…

- Kuipers e primul „central” olandez delegat in ultimul act al unui turneu final. Felix Brych, intaia semifinala, Italia - Spania. Danny Makkelie, a doua, Anglia - Danemarca, partida la care Ovidiu Hațegan va fi rezerva. Turcii sunt foarte suparați. Favoritul lor, Cuneyt Cakir, 44 de ani, a fost trimis…

- Franța a primit un penalty controversat in minutul 45 al meciului cu Portugalia, care conducea cu 1-0 la acel moment. Totul despre Portugalia - Franța și Germania - Ungaria „Centralul” spaniol Mateu Lahoz a aratat spre punctul cu var in minutul 45, in urma unui duel fizic intre Kylian Mbappe și Nelson…

- In a doua repriza a meciului dintre Spania și Polonia, ibericii au primit penalty la un fault asupra lui Gerard Moreno (29 de ani). In minutul 56, atacantul lui Villarreal a fost calcat pe glezna de mijlocașul Jakub Moder, intr-o demonstrație de neglijența. Penalty pentru Spania la faultul asupra lui…

- Centralul maghiar Sandor Puhl, ales de patru ori consecutiv cel mai bun din lume, avea 65 de ani. A condus finala Campionatului Mondial din 1994 și a Ligii Campionilor in 1997. Un fost mare arbitru s-a stins la 65 de ani. Trista veste a dispariției lui Sandor Puhl a fost anunțata astazi de federația…

- Ion Craciunescu și-a schimbat opinia: CFR Cluj nu trebuia sa primeasca niciun penalty in partida cu CS Universitatea Craiova, 1-2, disputata aseara in runda a 3-a a play-off-ului din Liga 1. Prima faza la care clujenii au solicitat penalty s-a petrecut la un duel pentru balon intre Chipciu și Bancu,…

- CFR Cluj ar fi trebuit sa beneficieze de un penalty in minutul 42 al meciului cu Craiova, susține fostul mare arbitru internațional Ion Craciunescu. Mario Camora a centrat din flancul stang pentru Chipciu, aflat in duel cu Nicușor Bancu. Mijlocașul CFR-ului a caștigat prim-planul, dupa care a fost tras…