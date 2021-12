In Ajun de Craciun, pe 24 decembrie, cu traistuța dupa gat și caciula pe urechi, colindatorii merg din casa-n casa și canta la ferestre…Nimic nu e facut la voia intamplarii, mai ales cand este vorba despre colinda romaneasca. Moș Ajun, fratele lui Craciun, este celebrat pe 24 decembrie. In tradiția populara, se spune ca Maica Domnului, cand trebuia sa il nasca pe Fiul lui Dumnezeu, umbla, insoțita de dreptul Iosif, din casa in casa, rugandu-i pe oameni sa-i ofere adapost. Fiind cuprinsa de durerile Facerii, cere adapost lui Moș Ajun. Motivand ca este om sarac, o refuza, dar o indruma spre fratele…