Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a inclus in Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) transmis la Comisia Europeana o mulțime de proiecte controversate de care nu știe niciun parlamentar roman despre ele, fapt pentru, PUTEREA, va prezenta, in exclusivitate,…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii pentru aprobareaprivind unele masuri pentru elaborarea Planului national de relansare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile…

- Romania are o oportunitate uriasa de a finanta proiectele pe digitalizare prin PNRR, avand la dispozitie 1,9 miliarde de euro, a declarat, miercuri, Barna Tanczos, ministrul interimar al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in cadrul evenimentului "Ghiseul.ro - 10 ani de plati online"."Fara…

- PNRR ar putea fi cuvantul anului dupa pandemie. Sunt 29,2 miliarde de euro pe care țara noastra le-a obținut de la U.E. pentru transport sustenabil, educație, sanatate, digitalizare. Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei cuprinde 1.350 de pagini, banii ceruți sunt 14,2 miliarde…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat vineri, 17 septembrie, la RFI , ca Romania va semna Programul National de Redresare si Rezilienta pe 23 septembrie, iar presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a participat la toate semnarile PNRR-urilor europene, va fi prezenta și in…

- Cehia intra pe lista statelor cu PNRR-ul aprobat si are planurile facute pentru banii din Fondul de Modernizare. Lista statelor care au Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) aprobat a ajuns la 18, arata datele publicate de Comisia Europeana, citate de ZF. In total, Cehia va primi…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, sustine ca 1,9 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor intra in tara in acest an, in octombrie – noiembrie, iar platile pentru proiecte vor incepe imediat. „PSD iar bate campii despre PNRR. 1,9 miliarde…

- ”Anul asta va vor intra 1,9 miliarde de euro in tara din PNRR. PSD bate campii”, a declarat, joi seara, la Digi 24, Cristian Ghinea. Ministrul a explicat ca PNRR va fi aprobat in septembrie de catre Comisia Europeana, apoi va fi Consiliul Ministrilor de Finante care aproba si ”imedat dupa acel moment…