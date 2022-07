Exclusiv: Pe plajă la Dunăre, în timp ce peste drum „se văd” bulgarii” (GALERIE FOTO) In ultimii ani i se spune așa, pentru ca suna inedit: „litoralul Olteniei”…Este vorba despre sudul Olteniei, la Calafat, acolo unde exista și plaje. Denumita „litoralul Olteniei”, aceasta regiune este amenajata cu mai multe plaje, unde in fiecare weekend se strang turiștii. Uneori, cand soarele este mai stralucitor, nisipul este la propriu alb. Acest lucru se intampla, de exemplu, pe plaja Bașcov , una dintre cele mai frumoase din zona Calafatului. Este adevarat ca majoritatea prefera malul marii: nu tuturor le place sa faca figurine din „malul” de la Dunare și sa le lase la uscat… Sau nu oricui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

