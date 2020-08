EXCLUSIV. Oferta campioanei pentru Alibec: „Domnule Niculae, lasă-l să plece!” CFR a oferit un milion de euro pentru Alibec. E o propunere in plus dupa acelea pe care le-au inaintat Gaziantep și Samsun. Denis, mama lui, Coman și Andone vor sa se faca transferul, patronul ii ține pe toți in suspans Tratativele pentru vanzarea lui Alibec in Turcia, la Gaziantep sau la Samsun, l-au bulversat pe atacant: "Mental, eu nu mai pot sa fiu la Astra! Am vorbit cu patronul, l-am rugat sa ma lase sa plec. A zis ca se mai gandește doua sau trei zile. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus in deplasare cu Astra, scor 3-0, in prima etapa din Liga 1. Denis Alibec (29 de ani) cere cu disperare sa fie lasat sa plece de la Giurgiu. Denis Alibec e aproape de un transfer in Turcia, la Samsunspor. Deși mutarea era data ca și sigura, atacantul are alta varianta. Ii transmite patronului…

- Denis Alibec (29 de ani) va pleca de la Astra dupa duelul cu FCSB, de maine. Denis Alibec se pregatește sa plece in Turcia, favorita fiind Gaziantep, echipa unde-l va reintalni pe antrenorul sau preferat, Marius Șumudica. Dar și Samsunspor este in cursa pentru a-l achiziționa pe atacantul de 29 de…

- Exista șanse mari ca Denis Alibec (29 de ani) sa plece, pana la urma, in aceasta vara de la Astra. Chiar daca e dorit și de Dan Petrescu la CFR Cluj, destinația lui Denis va fi, mai degraba, Turcia, unde s-a intrezarit o noua posibila destinație. Primul vizat Boli, acum Alibec In afara ofertei de la…

- Atacantul Denis Alibec (29 de ani) este tot mai aproape sa plece de la Astra pentru a evolua din nou sub comanda lui Marius Șumudica, la Gaziantep. Presa din Turcia scrie ca Astra și Gaziantep au ajuns la un acord pentru transferul lui Denis Alibec, jucator dorit cu insistența de antrenorul roman. Șumudica…

- Marius Șumudica (49 de ani) a impresionat in Turcia dupa ce a terminat cu Gaziantep, o nou promovata, pe locul 8. Antrenorul roman a dezvaluit in premiera ce oferta a refuzat. Șumudica a spus ca se putea intoarce in zona Golfului, acolo unde a antrenat la Al Shabab (Arabia Saudita), dar ca a decis sa…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenor in Turcia, la Gaziantep, a avut o intervenție telefonica furibunda in care a vorbit despre situația complicata din Liga 1, iscata de amanarea meciului dintre Astra și Craiova. ...

- Marius Șumudica (49 de ani) a revenit in țara dupa ce a terminat sezonul din Turcia pe 8 și a vorbit despre Liga 1. Antrenorul lui Gaziantep a comentat ironic rivalitatea dintre Rapid, echipa lui de suflet, și FCSB, club unde a fost dorit de mai multe ori de Gigi Becali. „Pentru mine, FCSB nu e rivala…

- "Cum adica sa castigam lejer? Pai cand ai 2-0 joci fotbal. Noi trebuia sa castiugam 6-0. Am jucat fara nici o dorinta. Daca castigam meciul asta eram cam siguri de cupele europene. Asa, avem emotii, ca nu stim daca castigam cupa. Daca jucam asa nu mai castigam niciun punct pana la final. Noi n-am…