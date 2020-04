Stiri pe aceeasi tema

- Steaua Rosie Belgrad, campioana Serbiei si campioana Europei din 1991, a diminuat cu 50% salariile jucatorilor pe o perioada de trei luni din cauza crizei economice provocata de pandemia de coronavirus, a anuntat directorul general al clubului, Zvezdan Terzic, intr-un comunicat, citat de Reuters.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a privit partea plina a paharului dupa anularea editiei din acest an a turneului de la Wimbledon. Aceasta a afirmat ca in acest mod va fi campioana pentru doi ani la rand. „Privesc cu optimism, deoarece acum voi fi campioana en-titre pentru…

- Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova , Pavel Badea, a stat de vorba cu GdS despre vremurile grele pe care le traverseaza omenirea, cauzate de pandemia de coronavirus. Pe linie sportiva, fostul mare fotbalist al Baniei a explicat care sunt masurile impuse pana acum la clubul pe care-l conduce…

- Mijlocasul Tudor Baluta, care vineri implineste 21 de ani, a parasit Olanda acum 11 zile, cand erau in jurul a 1.000 de cazuri de coronavirus raportate, si a retrait aceasta evolutie in Romania, care acum e la acest prag. Mijlocasul lui ADO Den Haag, imprumutat din Anglia de la Brighton, e inconjurat…

- Guvernul adopta joi OUG cu privire la amanarea platii ratelor pe o perioada de noua luni. "Romanii trebuie sa inteleaga ca amanare nu inseamna iertare si trebuie sa fie cumpatati. Daca avem nevoie de pasuire sa incepem cu o luna, doua, sa nu ne cream probleme pe viitor.(...) Este vorba de (amanare…

- Ministrul de Finante a anuntat ca se pregateste pentru scenariul in care aproape un milion de romani vor fi trimisi in șomaj tehnic in Romania din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. Ministrul de Finanțe estimeaza ca aceasta criza sa aiba varful in aprilie, iar apoi, pana in iulie, lucrurile…

- Guvernul se pregatește sa anunțe miercuri o serie de masuri prin care sa ajute companiile aflate in dificultate, pachet care se va ridica la circa 2 la suta din PIB, a precizat Florin Cițu, marți seara, la Digi24. "O parte din somajul tehnic va fi sustinut de la buget. Veti vedea maine detaliile.…

- CSM București da o lovitura pe piața transferurilor. Handbalista Siraba Dembele, capitanul echipei Frantei, va evolua la CSM Bucuresti din vara, potrivit editiei on-line a cotidianului L'Equipe.Dembele mai are contract cu Toulon pana in 2021, dar sursa citata a precizat ca jucatoarea va veni…