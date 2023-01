Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea plutește-n aer pentru nepoata lui Petre Roman! Calina Roman traiește o frumoasa poveste de dragoste cu noul ei iubit, iar paparazzii SpyNews.ro surprind de fiecare data cele mai tari imagini, iar in vizor au fost cei doi indragostiți. Iata cum au ales sa petreaca intr-un mall din Capitala!

- Florin Stamin a fost surprins alaturi de iubita in ipostaze tandre. Cei doi nu s-au ferit de ochii lumii și au aratat cat de indragostiți sunt. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro i-au surprins pe cei doi chiar in magazinul in care lucreaza aceasta.

- Romanii vor avea șansa sa iși gaseasca sau sa iși schimbe locul de munca, deoarece o companie gigant din Germania a ales țara noastra pentru a face o investiție de zeci de milioane de euro. Așadar, se vor face angajari masive, iar salariile nu sunt deloc de neglijat.

- Problemele se țin lanț de Ilie Nastase in ultima vreme! Paparazzii SpyNews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele fostului tenismen și l-au surprins intr-un mall din Capitala. Ilie Nastase a fost prins baut la volan, iar acum afaceristul are pe ce sa se bazeze in trafic.

- Cosul de fum, inalt de peste 200 de metri, si turnul de racire ale fostei termocentrale de la Doicești, județul Dambovița, au fost demolate joi, 17 noiembrie, la ora 14.00, fara incidente. Localnicii au fost sfatuiți sa evite circulatia in apropierea CET Doicești in intervalul orar 13.45-14 15, in care…

- Romania a fost zguduita, in aceasta dimineața, de un cutremur care a speriat lumea in jurul orei 06:50. Ulterior, au aparut primele imagini cu momentul in care seismul a inceput, inregistrate de camerele de luat vederi. In acestea se observa cum stalpii au inceput sa se miște.

- In primul episod de Jurnal de America Express cele noua cupluri participante au vorbit despre cum li se pare experiența de a concura in cel mai dur reality show din Romania. Publicul Antena 1 și AntenaPLAY are acces la Jurnal de America Express. Saptamanal, luni și marți, dupa Chefi la cutite, dar și…