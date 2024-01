Stiri pe aceeasi tema

- Noi reacții in spațiul public din partea consilierilor PSD și PNL, in cazul scandalului construirii unui patinoar de catre Fundația Ion Țiriac. Liderul de grup al consilierilor locali PSD, Alexandra Crivineanu, spune ca Coliban demonstreaza, din nou, o lipsa cronica de responsabilitate. Primarul Coliban…

- Ultima ședința de Consiliul Local din acest an a avut doua variante pentru ordinea de zi. In prima, nu mai figura demiterea viceprimarului Sebastian Rusu, subiect de circ pentru Coliban și USR, care „paine” nu pot oferi. Lumea deja il suspecta de Coliban de ganduri creștinești, in ajun de Craciun. Evident,…

- Habarnistul primar Allen Coliban a distrus FC Brașov. Dupa ce, pe vremea lui George Scripcaru, Brașovul ajunsese cu o echipa de fotbal (Corona) in Liga secunda, acum clubul care trebuia sa fie fanion sub Tampa este in pragul dezastrului. Managementul politic impus de Coliban – USR la FC Brașov (unii…

- Al cincilea elicopter Sikorsky S-70M Black Hawk, destinat managementului situatiilor de urgenta, a venit sa completeze parcul aviatic al Inspectoratul General de Aviație al MAI Primele patru aeronave de acest fel au ajuns la sediul IGAv in data de 24 noiembrie. „Grație eforturilor specialiștilor DSU,…

- Intr-un raport publicat recent, Curtea de Conturi Europeana (CCE) iși exprima ingrijorarea cu privire la efectul acțiunilor prevazute de UE pentru viticultori. Politica vitivinicola a UE nu reușește sa raspunda obiectivelor de mediu și, in plus, masurile aferente nu reușesc nici ele sa vizeze in mod…

- Lovitura grea pentru primarul Allen Coliban: a pierdut un proces esential pentru cariera sa politicaPrimarul Brașovului, Allen Coliban, a pierdut definitiv procesul pe care l-a intentat Camerei de Conturi Brașov și Curții de Conturi.Solutia pe scurt, pronuntata de Curtea de Apel Brasov: „Respinge…

- Primarul Allen Coliban incepe sa inteleaga ca administratia publica nu este o joaca pentru interesele apropiatilor si ale partidului Primarul Allen Coliban a pierdut, DEFINITIV, previzibil, procesul pe care l-a intentat Camerei de Conturi Brașov și Curții de Conturi. Solutia pe scurt, pronuntata de…

- ”La invitatia presedintelui Curtii de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc, presedintele Curtii de Conturi Europene (ECA), domnul Tony Murphy si domnul Viorel Stefan – membru al ECA au intreprins o vizita oficiala in Romania, in perioada 8-11 octombrie a.c. Vizita a avut loc in contextul promovarii schimbului…