Stiri pe aceeasi tema

- "In prezent, hotelurile din București au un grad de ocupare de 40% fața de 70%, in mod obișnuit. Astfel, activitatea primelor trei luni din an este compromisa. Este bine daca vom termina pe ZERO anul acesta", a spus Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din Turism, unul dintre cei…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman e de parere ca firmele controlate de guvern impiedica dezvoltarea pe piata libera, in timp ce niste legi stabile si de bun simt ar aduce Romaniei venituri enorme.

- Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat ca alegerile anticipate sunt așteptate de toata lumea, inclusiv de mediul de afaceri și de catre partenerii instituționali. Ea a precizat ca economic raspunde pozitiv la declanșarea anticipatelor și masurile adoptate de Guvernul PNL.Redam integral postarea…

- Nevoile infrastructurii romanesti, mecanismele de finantare existente si decalajul de finantare, dar si modul in care economiile pietelor emergente finanteaza infrastructura prin pietele de capital sunt printre temele conferintei "Finantarea Infrastructurii prin mecanismele Pietei de Capital", organizata…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat, luni, din Parlament, dupa intalnirea cu parlamentarii liberali, ca nu vor fi operate modificari la Codul Fiscal in 2020. Un alt subiect de discuție intre Cițu și aleșii PNL vizeaza organizarea ANAF, a mai spus demitarul.Citește și: PNL taie in…

- Platforma Social Liberala (PSL) incepe Turul Romaniei 10 in 10, in cadrul caruia membrii fondatori ai formațiunii politice, Ilan Laufer și Alexandru Coita, vor vizita peste 35 de orașe ale Romaniei, in perioada 16 ianuarie - 4 februarie, a anunțat, pe Facebook, Ilan Laufer, fost ministru PSD pentru…

- ALDE a transmis, marți, pe Facebook, ca nu susține organizarea de alegeri anticipate, iar declarațiile prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan nu fac decât ”sa creeze nervozitate în societate și îngrijorare în mediul de afaceri”. Potrivit formațiunii, declarațiile…

- Fost membru al Guvernului PSD și detinator al portofoliului pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer a facut publica inființarea unei noi miscari politice, denumita Platforma Social Liberala. Aceasta...