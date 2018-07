EXCLUSIV/ Matteo a rămas fără ținutele de scenă la întoarcerea din China. Concert în haine vechi! De ceva vreme China a devenit ca o a doua casa pentru Matteo, dat fiind faptul ca are un real succes in industria muzicala de acolo. Artistul face drumuri dese in Asia și, daca pana acum a avut parte doar de aventuri frumoase, la ultima deplasare Matteo a ramas fara bagaje! Matteo este al doilea roman care reușește sa se bucure de un success formidabil in China, dupa marele succes de acum niște ani al trupei O-Zone, vremuri in care toți tinerii chinezi faceau karaoke pe ”Dragostea din tei”. De la inceputul acestui an, Matteo are un program incarcat datorita concertelor pe care le susține pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 2019, moment de aniversare a 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte romano-chineze Intrevederea prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, cu premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Li Keqiang, in marja Summit-ul formatului de cooperare R.P. Chineza- Europa Centrala și…

- Adjunctul secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, aflat, luni, la Bucuresti, a vorbit despre importanta Romaniei in regiunea de Est, in contextul in care Rusia si China devin din ce in ce mai agresive, promovand un model bazat pe totalitarism si forta bruta.

- Ziua de 13 iunie a fost una cu noroc la iwonder.ro. Magazinul de surprize unicat in Romania face ce stie mai bine – aduce bucurie! De data aceasta complici ia-u fost Ilie Nastase si Oana Roman. Vezi galeria foto + 3 + 3 Coelho spunea ca Universul conspira la implinirea dorintelor tale – la iwonder.ro…

- Duminica seara, bucureștenii care au venit in Piața Constituției sa asiste la piesa Vlaicu Voda de Alexandru Davila au avut ocazia sa o vada pe Lavinia Șandru altfel. Fosta prezentatoare tv a jucat rolul Doamnei Clara. Mare desfașurare de forțe a fost weekendul trecut in Piața Constituției din București.…

- Sambata, in București, va avea loc o noua ediție a marșului Bucharest Pride, organizat pentru celebrarea identitaților comunitații LGBT din Romania. Un actor celebru a anunțat deja ca iși va face apariția, susținand ca are mulți prieteni care ar vrea sa fie și ei in strada, dar se tem.

- Cristian Țopescu a trecut printr-un moment cumplit de dureros atunci cand fiica sa, Cristina Țopescu, a intrat la inchisoare. Cristian Țopescu, cel mai cunoscut și indragit comentator sportiv din Romania, a fost nevoit sa-și vada fiica dupa gratii, rasa in cap, incatușata și purtand zeghe. Cristina…

- „Arad – un pol de interes economic” este titlul articolului caruia i-a fost alocata o pagina intreaga in editia martie-aprilie a publicatiei amintite. In cadrul materialului de presa se face referire la importanta vizitei delegatiei aradene in China, incluzand aici protocoalele de colaborare semnate…

- Solista trupei The Human, ceruta in casatorie pe blue carpet. Iubitul ei este italian și se iubesc de 8 ani. Rosario a facut gestul emoționant in fața jurnaliștilor aflați la Lisabona. Cristina Caramarcu se imparte intre Roma si Bucuresti, pentru a fi alaturi de barbatul iubit. Cei doi traiesc o frumoasa…