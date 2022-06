Exclusiv: Mărturii din zona frontului ucrainean: „Cu războiul ne-am obișnuit, cu explozia prețurilor, nu” Printre bombardamente, alarme aeriene fara sfarșit și nesiguranța secundei urmatoare, viața merge inainte in zonele de conflict din Ucraina. Razboiul a devenit „noua normalitate” cu care oamenii incep sa se obișnuiasca. Prețurile sunt cele care dau cel mai mari batai de cap și faptul ca veniturile sunt tot mai puține sau chiar deloc. Maria Tișenko este profesoara la universitatea din Zaporijea, capitala regiunii cu același nume din estul Ucrainei. Aproape de Mariupol și Donețk, regiunea a fost ținta bombardamentelor din primele ore ale invaziei ruse, vizate fiind in primul rand aeroportul internațional… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

