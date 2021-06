Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul 3 in Europa in ceea ce privește numarul deceselor din cauza bolilor cardiovasculare. In regiunea Moldovei, exista un singur institut cu acest specific, ce deservește 5,5 milioane de locuitori.

- Agenția de presa Reuters vorbește despre un fenomen in ceea ce privește inmulțirea numarului de cetațeni romani de etnie roma care traverseaza ilegal granița dintre Mexic și Statele Unite ale Americii. Pe de alta parte, Ministerul Afacerilor Externe a declarat pentru Libertatea ca nu a primit nicio…

- Ca mulți alți romani, Cristian, 20 de ani la munca sezoniera in Germania ca sa caștige bani și sa-și faca un rost in viața. Fara zile libere, asigurare medicala și cu banii opriți din salariu, tanarul lucrator in agricultura a prezentat pentru publicația Deutsche Welle detalii despre condițiile in care…

- Guvernul a aprobat, miercuri, noi masuri pentru a crește gradul de protecție a cetațenilor romani care lucreaza in strainatate. “Din pacate, experiențele de pana acum ne-au aratat ca inca exista vulnerabilitați in momentul in care lucratorii din Romania pleaca sa munceasca in alte țari. Insuficienta…

- Reprezentanții constructorului auto spun ca primul vechicul Ford de volum, complet electric, va fi construit in Romania din 2024. Se va intampla in uzina din Craiova, unde Ford se pregatește sa faca o noua investiție de 300 milioane dolari. Aici, din 2023 va construi un nou vehicul comercial ușor, pentru…

- Colegii care i-au acoperit, procurorii care au clasat cazul din 2018 și judecatorii care au girat mușamalizarea dosarului respectiv pot fi considerați autori morali ai faptelelor comise anul trecut de torționarii de la Secția 16 - dosar in care ambii reclamanți au murit subit, „din cauze necunoscute”.

- Monica Pop vine cu noi dezvaluri despre criza sanitara. Ce spune celebrul medic din Romania despre pandemie și de ce nu a mers la spital? Marturiile specialistului sunt de necrezut pentru unii. Monica Pop, dezvaluiri despre pandemie. Marturiile șocante ale specialistului Monica Pop face parte din categoria…

- “Pentru anul 2020, conform datelor statistice provizorii transmise de catre directiile pentru agricultura judetene, suprafata totala inregistrata in sistemul de agricultura ecologica este de 471.928 (ha), din care 270.656,74 (ha) sunt certificate ecologic”, potrivit MADR. Conform datelor transmise…