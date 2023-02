Stiri pe aceeasi tema

- Dupa divorțul de fostul ei soț, Liviu Olteanu, barbatul cu care s-a casatorit in marea finala de la Mireasa, Maria Roman a fost ceruta de soție in urma cu doar cateva zile de actualul ei partener cu care are o relație de aproape 3 ani. Momentul a fost unul extrem de emoționant, caci tanara nu se aștepta.…

- Deși nu a divorțat inca de Madalina Miu, a doua sa soție, Tzanca Uraganu urmeaza sa devina tata din nou, caci actuala iubita, Alina Marymar, ii va mai darui un copil, o fetița, la vara. Manelistul devine astfel parinte pentru a treia oara. In exclusivitate pentru Spynews.ro, viitoarea mamica, iubita…

- Cați bani se ofera la o nunta, in 2023? Dar pentru un botez? O aplicație creata special pentru aceasta dilema ofera punctual raspunsurile. In ciuda crizei, mulți dintre romani nu au de ales: trebuie sa participe la botezurile la care sunt invitați, daca timpul le permite, daca organizatorii sunt persoane…

- Cristina Vasiu și partenerul ei se pregatesc de nunta? Este intrebarea care sta pe buzele tuturor, asta dupa ce cei doi au oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars. Catalin Stoica a marturisit ca anul viitor vor fi mari surprize in viața lor, ceea ce ne duce cu gandul ca vor sa faca marele…

- O vedem intotdeauna pe rețelele de socializare sau pe micile ecrane cu zambetul pe buze și plina de energie, insa Maria Andria ascunde o mare durere in sufletul sau, mai ales in perioada Sarbatorilor de Iarna. Blondina a explicat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene…

- Dupa ce a trecut prin mai multe dezamagiri in dragoste, Otilia Bilionera e din nou o femeie implinita și iubita. Cantareața are de curand o noua poveste de iubire cu un barbat de origine turca, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro, artista ne-a vorbit despre relația lor. Iata semnele care arata ca…

- Emilia Ghinescu a dezvaluit cand se casatorește cu partenerul ei, Sebastian Albastroiu, in exclusivitate pentru Antena Stars. Indragita cantareața a marturisit cum iși dorește sa fie ziua nunții. Artista și iubitul ei formeaza un cuplu de mai bine de 12 ani.

- Mihai Bobonete, in vasta de 42 de ani, este unul dintre cei mai iubiți actori de comedie. Face senzație in serialul „La Fierbinți”, cu rolul lui Bobița, și este implicat in numeroase proiecte. Pentru a putea face fața la tot ce se intampla in viața lui, celebrul comediant a apelat acum cațiva ani la…