Exclusiv. Lupta cu schimbarea: Munca de acasă, plăcere sau calvar? Ultimul an a adus cu sine multe schimbari, in contextul pandemiei. Schimbari ale stilului de viața, din perspectiva felului in care facem lucrurile, dar pentru mulți dintre noi, din perspectiva muncii. A adus cu sine multe stari, emoții și trairi greu de gestionat- incertitudine, anxietate, dar cel mai important, a insemnat o schimbare brusca, la care nu ne așteptam și pe care nu am putut sa o controlam. Psihologul și trainerul Ofelia Neagu spune ca, uneori, schimbarea a fost de mare amploare, de exemplu cand munca s-a desfașurat exclusiv de acasa. „Iar impactul s-a putut vedea atat in modul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Acum un an, când primele cazuri Covid-19 au fost confirmate pe teritoriul României, peste 3.000 de oameni din eMAG au început sa lucreze de acasa. eMAG a facut un studiu în rândul angajaților și concluziile au fost ca 96% dintre ei au spus ca s-au simțit mai productivi…

- Circa 48% dintre angajați cred ca piața muncii va arata diferit de acum inainte, oamenii nu se vor ma angaja pe termen lung, aceștia vrand sa lucreze periodic la companii care platesc mai bine. Totodata, doar...

- Comunicat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, insistă pe nevoia schimbării legislației pentru creșterea competențelor acordate Consiliilor Județene (care au mai puține atribuții decât primăriile...

- Gigi Becali, la randul sau trecut prin regimul din inchisorile romanesti, a facut o criza de nervi in contextul in care Dragnea, fostul lider al PSD, nu ar fi primit permisii din inchisoare. Ortodocsii si catolicii ar putea sarbatorii Paștele la aceeași data an de an. Sunt discuții despre asta …

- Prima țara din Europa care a decis ca munca de acasa sa devina bligatorie a luat aceasta decizie pentru ca riscul de infectare cu noul coronavirus sa fie diminuat considerabil. Și alte masuri s-au luat in acest stat, dupa ce numarul de cazuri a crescut dramatic.

- Aproximativ 60% dintre companii au in plan sa reinceapa munca de la birou din luna martie, arata un sondaj realizat la finalul anului trecut de catre Undelucram.ro, comunitate online care ofera recenzii despre angajatori, informatii salariale sau mediul de lucru din companii. Pe de alta parte, 40% dintre…

- 2020, cel mai greu an pentru romani, din punct de vedere profesional. Pentru 2021, și-au propus sa-și schimbe jobul, sa continue sa lucreze de acasa sau sa urmeze cursuri de reconversie profesionala. Pentru prima oara, cele mai mici procente au fost alocate intenției de a lucra in afara țarii sau de…

- Cu peste 500.000 de aplicari in primele doua saptamani din ianuarie, schimbarea jobului ramane și in 2021 principalul obiectiv pe plan profesional. 2020 a fost anul recordurilor in materie de aplicari, dar și in ceea ce privește numarul celor care au cautat sa se angajeze, peste 300.000 de romani facandu-și…