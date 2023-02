Liviu Kevin, fostul iubit al lui Dodo și totodata tatal copilului ei, a fost arestat in Germania. Barbatul și-a petrecut ultimele doua luni și jumatate in arest, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro spune motivul pentru care a trebuit sa stea dupa gratii. Abia ce a ieșit in urma cu doua zile și e pregatit pentru un nou inceput.