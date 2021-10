Agricost, companie controlata de Al Dahra Agriculture din Arabia Saudita și Constantin Duluțe, este cel mai mare beneficiar de subvenții in sectorul vegetal, in 2020, cu o suma de 10,8 milioane euro, urmata de Intercereal, Zimbrul și Emiliana West Rom, fiecare cu peste 3 milioane euro, potrivit datelor APIA furnizate Puterea.ro. In topul primelor 20 de companii care primesc subvenții se afla și noua romani, iar sumele care merg catre firmele in care aceștia sunt acționari se ridica undeva la 20 milioane euro. Cel mai bine reprezentate in top sunt sudul și sud-vestul țarii, unde se afla exploatații…