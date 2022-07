Stiri pe aceeasi tema

- Un tribut adus filmelor clasice din anii ’80 care au captivat o intreaga generație, STRANGER THINGS este o drama palpitanta, cu acțiunea plasata in Hawkins, un orașel aparent obișnuit din Indiana. Dupa ce un puști dispare pur și simplu fara urma, grupul sau unit de prieteni și membri ai familiei cauta…

- Toți cei care au absolvit Asistența Sociala au acum ocazia sa se angajeze in cadrul unui proiect derulat de catre Primaria Baia Mare. Anunțul a fost facut de catre Direcția de Asistența Sociala Baia Mare, care organizeaza concurs de selecție pentru ocuparea unor posturi in cadrul proiectului ”Furnizarea…

- Serialul SF ''Stranger Things'', difuzat de platforma Netflix, revine saptamana aceasta cu o prima parte din mult asteptatul sezon patru, care promite noi aventuri supranaturale desfasurate in orasul fictional Hawkins, din statul Indiana, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 8 la 12! Weekend-ul asta a fost unul cat se poate de colorat... View Article

- Spike lanseaza oficial piesa deja prezenta la Virgin Radio Romania și mult așteptata de fani, „Naufragiat”. Este o piesa atipica artistului, o piesa pop, de dragoste, care vorbește despre sentimentele intense pe care finalul iubirii le poate provoca. Piesa a fost compusa de Spike, Vlad Lucan și Alex…

- Acum nu mai e un challenge sa te trezești in weekend dimineața. Pentru ca ai cu cine! Și de ce! Virgin Radio Romania iți servește in fiecare sambata și duminica un matinal buuuun și nebun! Tic Talk! Cu Oana Tache! De la 8 la 12! Alexandra Stan a adus curcubeul in studioul Virgin Radio Romania... View…

- Din 2018, Oana Tache s-a alaturat ca voluntar campaniilor Parlamentului European și promoveaza activ valorile europene. In 2021 ea a devenit primul influencer roman care a intalnit-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei intalniri informale post State of The Union. Totodata,…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a declarat, luni, la DigiFM, intrebat daca ar mai face coalitie cu USR, ca si el si USR au invatat cateva lucruri. "Cred ca a doua oara o sa facem mai bine amandoi", a mai spus Citu. Intrebat daca era mai bine cu USR, decat cu PSD, Florin Citu a spus ca "era complicat…