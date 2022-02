Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie a scapat de arest, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins contestatia DNA si a decis ca acesta sa fie cercetat in continuare in libertate, sub control judiciar. Fostul primar al Sectorului 5 este inculpat intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si instigare la abuz…

- Polițistul ramnicean care a fost protagonistul a doua incidente petrecute luna trecuta (vezi detalii) a fost eliberat și plasat in arest la domiciliu, in urma deciziei instanței de judecata. Barbatul a stat in arest aproape o saptamana.

- Fosta deputata Violeta Ivanov a fost plasata din arest in izolator in arest la domiciliu pentru 20 de zile. Magistrații CA Chișinau au schimbat joi, 10 februarie, masura preventiva de arest emisa anterior de Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, transmite Zdg.md.Reamintim ca fosta deputata…

- Instanța a prelungit mandatul de arest la domiciliu emis in privinta ex-președintelui Curtii de Apel Balti, Alexandru Gheorghieș, vizat intr-o cauza penala de imbogatire ilicita. In dupa amiaza zilei de ieri, magistratii Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorilor anticoruptie.

- Magistratii au prelungit cu 30 de zile mandatul de arest la domiciliu emis in privinta ex-președintelui Curtii de Apel Balti, Alexandru Gheorghieș, invinuit pentru imbogatire ilicita. Procuratura Anticoruptie informeaza ca, in dupa amiaza zilei de 4 ianuarie 2022, magistratii Judecatoriei Chisinau,…

- Procurorul suspendat, Ruslan Popov, a fost eliberat din arest la domiciliu și va fi cercetat sub control judiciar in dosarul privind „imbogațirea ilicita”. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de avocatul acestuia Igor Hlopețchi.

- Procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglo, a fost eliberat din arest la domiciliu. Decizia a fost luata joi, 9 decembrie, de Curtea de Apel Chisinau, care a decis plasarea lui Stoianoglo sub control judiciar.

- Șeful suspendat din funcție al Procuraturii Generale (PG), Alexandr Stoianoglo, a fost eliberat din arest la domiciliu. Curtea de Apel Chișinau a decis schimbarea masurii preventive și plasarea acestuia sub control judiciar, pe un termen de 30 de zile, incepand de astazi, 9 decembrie, transmite…