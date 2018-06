Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa organizata la sediul PNL, Iustin Cionca, prim-vicepreședintele PNL Arad, președinte al Consiliului Județean, a facut un apel la unitate și solidaritate a tuturor forțelor politice, a societații civile, a sindicatelor și patronatelor, a reprezentanților cultelor religioase,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 440 de persoane, 65 de autovehicule si 25 de documente, ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.In perioada 25 31 mai a.c., au fost localizate, pe teritoriul…

- Politistii prahoveni si cei de la Directia de Operatiuni Speciale au efectuat joi perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala, prejudiciul in cauza fiind estimat la peste sapte milioane lei, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova.Perchezitiile…

- Politistii romani, impreuna cu partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 642 de persoane, 85 de autovehicule, 26 de documente si patru certificate de inmatriculare ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen (SIS).

- In ultima saptamana, polițiștii de la Direcția de Investigații Criminale (DIC) au localizat și prins 70 de persoane pe numele carora erau emise mandate de arestare, de executarea pedepsei cu inchisoarea sau chiar documente medicale care atesta ca sufera de afecțiuni psihice ce necesita internare. In…

- Cheltuielile pentru o noapte de cazare per vizitator au urcat in 2017 cu 0,4%, la 69 de euro, arata datele revizuite publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG). Potrivit Agerpres, numarul total de nopti petrecute in Grecia - a sasea cea mai vizitata destinatie turistica din Uniunea Europeana…

- Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vrea sa acorde un plafon maxim de 364,08 milioane lei (79,16 milioane euro) de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, pentru fiecare masura de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru culturi, potrivit unui proiect de Hotarare elaborat de institutie.Citeste…

- Ministerul Agriculturii vrea sa aprobe urmatoarele plafoane aferente masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, inclusiv cele rezultate in urma transferului de fonduri: 31,6 milioane euro pentru soia; 11,87 milioane euro pentru lucerna; 400.000 euro pentru mazare boabe si fasole boabe; 179.760…