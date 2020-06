Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat luni pe deputatul liberal, Mihai Voicu, in dosarul de coruptie instrumentat de DNA . El fusese condamnat anul trecut la 3 ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar instrumentat de DNA, potrivit motivarii Curtii. Voicu fusese trimis in judecata in 2017,…

- Un pieton care se afla in stare de ebrietate a fost lovit, duminica noapte, de o masina condusa de un sofer care nu detine permis si care a fugit de la locul faptei.Potrivit informatiilor furnizate, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie Prahova, politistii au fost sesizati, duminica noapte,…

- Un tanar iși risca libertatea dupa ce a condus sub influența alcoolului, dar și fara a deține permis. Articolul A condus beat și fara permis. Este reținut pentru 24 de ore apare prima data in Someșeanul.ro .

- Ieri, 22 aprilie 2020, in jurul orei 12.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. Un barbat de 46 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune…

- Un barbat de 34 de ani din Olt a ajuns dupa gratii pentru ultraj. Acesta a incercat sa scape de un control de rurtina al poliției rutiere, refuzand sa opreasca. Barbatul nu avea permis de conducere și a facut tot posibilul sa scape de oamenii legii. La data de 16 aprilie 2020, in timp ce acționau pentru…

- Ziarul Unirea Barbat din Santimbru, posesorul unui mandat de executare pentru ca a condus fara permis, reținut de polițiști. A fost depus in Penitenciarul Aiud Potrivit IPJ Alba, la data de 26 martie 2020, in jurul orei 18.50, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat și reținut…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta ar fi trebuitsa se pronunte azi in dosarul in care Zanfir Iorgus, fostul primar din Mangalia, a fost condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Tot in prezenta cauza, Liviu Paul Botas a fost condamnat tot la trei…