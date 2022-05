Stiri pe aceeasi tema

La o luna de la incarcerare, Rudel Obreja, condamnat in dosarul Gala Bute, acuza din nou ca a fost trimis la inchisoare in mod ilegal. Acesta spune ca intreg completul care l-a condamnat a fost constituit nelegal și ca Romania face abuzuri mai grave decat in Coreea de Nord.

Clujeanul Marius Balo, profesorul universitar roman condamnat la 8 ani de inchisoare in China, a fost eliberat. El se afla la Shanghai și așteapta sa revina in Romania.

Fiecare semn din zodiac are trasaturile sale distinctive care il deosebesc de restul. Șirul de catastrofe și dezastre naturale fara precedent din ultimii doi ani, din 2020 și 2021, ne-a devastat pe toți, indiferent de zodie. Lucrurile tocmai au inceput sa revina la normal, iar pentru unele zodii urmeaza…

- Barbatul le-a spus judecatorilor ca s-a dus la locuinta fostei sale partenere cu gandul sa se sinucida daca aceasta refuza sa reia relatia cu el. In cele din urma, medicul si-a pierdut cumpatul si i-a impuscat in cap atat pe femeie, cat si pe sotul ei.

- La 15 martie 2022, Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani a pronunțat sentința de condamnare la 10 ani inchisoare, cu executare in penitenciar de tip inchis, a unui tanar in varsta de 22 de ani, originar dintr-un sat din raionul Criuleni. Acesta este invinuit de savarșirea infracțiunii de vatamarea intenționata…

- Bercea Mondial, pe numele real Sandu Anghel, va fi eliberat condiționat dupa ce a ispașit doi ani din cei peste 13 la care fusese condamnat pentru tentativa de omor. Hotararea aparține Tribunalului Mehedinți.

Autoritatile olandeze au declarat vineri cod rosu in intreaga parte de vest a Tarilor de Jos inainte de venirea furtunii Eunice, fapt ce a condus la suspendarea a numeroase zboruri si la paralizarea traficului aerian, precum si la inchiderea mai multor scoli si centre de vaccinare, relateaza EFE.

- Un pakistanez condamnat la inchisoare pe viața in 2019 pentru ca și-a ucis sora, model pe rețelele sociale, a fost achitat și va fi eliberat pentru ca a fost iertat de parinți conform legii islamice.