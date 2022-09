Stiri pe aceeasi tema

- S-a trezit cu mesaje șocante, cu amenințari! Este vorba despre Ramona Manole, care s-a temut pentru viața ei in momentul in care a primit astfel de amenințari chiar din partea unui coleg de breasla. Bineințeles, Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, a intrat pe fir și a obținut informații…

- Margherita, fiica artiștilor Viorica și Ionița de la Clejani, a fost una dintre cele doua victime ale barbatului de pe trotineta din centrul Bucureștiului. Barbatul de 38 de ani, acuzat ca ințepa, zgaria și lovea femei in timp ce mergea cu tricicleta prin Capitala a fost reținut in timpul nopții de…

- Ajuns la 40 de ani, una dintre vedetele showbizz-ului romanesc, Marius Moga a povestit cum fiica sa ii moștenește caracterul. Artistul a spus ceea ce-l motiveaza și de ce a avut succes inca de la o varsta fragedaMarius Moga, 40 de ani, a scos hit-uri pe banda rulanta. Este un nume faimos și respectat…

- In urma cu aproximativ o luna, Ramona Manole a avut nevoie urgenta de cadrele medicale de specialitate. I s-a facut rau, brusc, familia sa fiind nevoita sa apeleze numarul unic de urgența 112. Ramona de la Clejani a vorbit pentru prima data despre adevaratul motiv pentru care s-a confruntat cu probleme…

- Ramona Manole este una dintre cele mai sincere vedete din Romania. Povestește cu sinceritate despre primii ani de viața și despre copilaria ei, atunci cand starea sa financiara era una precara. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, s-a declarat acum mai fericita și mai implinita…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, se pregatește intines pentru ”funcția” de socru mic. Ana Geoana se pregatește de nunta. Dupa o relație de cinci ani, tanara a acceptat cererea in casatorie venita din partea partenerului ei de viața, de origine americana, pentru care s-a și mutat peste…

- Ramona Manole a ajuns de urgența pe mainile medicilor! Vedeta se confrunta cu probleme serioase de sanatate in ultima perioada, mai ales din momentul in care a primit o lovitura dura de la viața: e executata silit și are probleme cu legea. Se pare ca supararile au doborat-o pe fiica nelegitima a lui…