Sancționata de polițiști in perioada starii de urgența pe motiv ca facea „larma” dupa-amiaza in casa, o fetița din Galați a reușit deocamdata sa scape de pedeapsa. Magistrații au dat verdict favorabil in prima instanța, dar Inspectoratul Județean de Poliție Galați are 30 de zile pentru a formula apel, in cazul in care consider ca e necesar. Pe 5 mai dupa-amiaza, in plina stare de urgența, cand era interzisa parasirea locuinței fara un motiv temeinic, un echipaj de poliție suna la ușa unei familii din Galați și o sancționa cu avertisment pe mama unei fetițe de 2 ani și 7 luni. Motivul: micuța facea…