- Cainele (Canis lupus familiaris) este una dintre subspeciile lupului cenușiu și reprezinta astazi o prezența constanta in viețile noastre. Cainii de azi, domesticiți, dupa cele mai noi studii, in urma cu aproximativ 10.000 de ani, sunt mereu prieteni devotați. Tocmai de aceea 26 august este ziua internationala…

- O alta sarbatoare dedicata cainilor a fost fixata de The International Guide Dog Federation pe 27 aprilie cand se marcheaza Ziua Internationala a Cainilor Ghid.Ziua de 26 august a fost instituita ca Ziua Internationala a Cainelui, pentru a aduce un omagiu patrupedelor care ne sunt mereu alaturi , oferindu…

- Timp de 4 zile, evenimentul va reuni, sub acelasi concept muzica electronica, pop, rock si rap, fiecare seara fiind dedicata unui gen muzical.Cei mai iubiti artisti din Romania si hiturile lor vin la KIMARO. Festivalul este organizat de Primaria Constanta, in parteneriat cu Kiss FM, Magic FM si Rock…

- Inainte de incident, un grup de zbor format din șase elicoptere executa un exercițiu de antrenament. Unul dintre aparatele de zbor pierde brusc din altitudine și zboara la o inalțime foarte joasa printre cladiri. Pilotul a reușit sa aterizeze in mijlocul Bulevardului Aviatorilor, evitand astfel o tragedie.…

- Alegeri R. Moldova: Cetatenii moldoveni din Spania pot vota in cinci sectii FOTO: Arhiva Cei aproape 18.000 de cetateni moldoveni din Spania pot vota în cinci sectii organizate în Madrid, Barcelona, Málaga, Santander si Valencia. În ciuda temperaturilor…

- In seara zilei de 21 iunie, Casa Rusa din București a organizat, la Cimitirul Ostașilor Sovietici din Pipera, acțiunea ”Candela Memoriei”, dedicata eroilor Marelui Razboi pentru Apararea Patriei – cu ocazia implinirii a 80 de ani de la izbucnirea razboiului impotriva Germaniei naziste (22 iunie 1941).…

- „Invațatorul? Ce-i invațatorul? E-o lumina, Rupta din Rai, menita sa vegheze, In codrul astei lumi este un pom… Crește copii…din prunc, el face OM!” Recunoștința mea se indreapta spre omul minunat care m-a ajutat sa cresc frumos ca formator de oameni, sa iubesc menirea mea de invațatoare, sa ințeleg…

- Selectionerul Spaniei, Luis Enrique a convocat in total patru jucatori dupa ce mijlocasul Sergio Busquets a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat federatia spaniola (RFEF), conform news.ro In afara mijlocasului Brais Mendez de la Celta Vigo, adus din Grecia, unde se afla in vacanta,…