Il știti ca pe unul dintre cei mai buni actori romani. Daca nu l-ati cunoscut inca si in calitate de regizor, a venit timpul! O discutie cat se poate de sincera despre predestinare in cariera, dar si in iubire… Premiat la TIFF pentru scurtmetrajul sau, Duminica (foto jos), Dorian Boguta (47) paseste din aceasta vara in mod oficial in etapa de maturizare si implinire, odata cu rolul principal la care lucreaza acum, in noul film al lui Andrei Gruzsniczki, cunoscut pentru Quod erat demonstrandum. Dar si odata cu incheierea filmarilor la primul lungmetraj regizat de el, Urma, cu Madalina Ghenea,…