In continuarea articolului nostru din 5 martie denumit „ EXCLUSIV. Document! Cum dispar aproape 40 tone de fier vechi din AFER ”, in care am relatat despre una din modalitațile prin care familiile si cumetriile din AFER mușamalizeaza neregulile grave petrecute in aceasta instituție, venim cu un alt document legat de acest subiect. Așa cum am promis, va prezentam in continuare documente care dovedesc gravitatea situației din AFER. Publicam in exclusivitate o adresa a AFER din 30.07.2020 semnata de catre directorul general, transmisa catre Institutul de Cercetari in Transporturi, INCERTRANS – SA.…