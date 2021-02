Stiri pe aceeasi tema

- Deputata PSD de Giurgiu, Elena Dinu, a organizat „majoratul” fiului sau cu peste 150 de invitați la complexul Balanoaia de langa Giurgiu. Petrecerea a fost una de zile mari ca și cum n-ar exista restricții in aceasta perioada.Mancaruri pe alese, bauturi la discreție, ospatari la patru ace și muzica…

- Deputata PSD de Giurgiu, Elena Dinu, a organizat „majoratul” fiului sau cu peste 150 de invitați la complexul Balanoaia de langa Giurgiu. Petrecerea a fost una de zile mari ca și cum n-ar exista restricții in aceasta perioada. Mancaruri pe alese, bauturi la discreție, ospatari la patru ace și muzica…

- Imagine din Silistra, Bulgaria (sursa: Info Sud-Est) La nivelul Uniunii Europene, Romania si Bulgaria cunosc cele mai importante diferente in ceea ce priveste dezvoltarea regionala, a infrastructurii si a castigurilor pe locuitor. Asa cum in Romania aceste discrepante sunt extrem de vizibile intre Bucuresti…

- Imagine din Silistra, Bulgaria (sursa: Info Sud-Est) La nivelul Uniunii Europene, Romania si Bulgaria cunosc cele mai importante diferente in ceea ce priveste dezvoltarea regionala, a infrastructurii si a castigurilor pe locuitor. Asa cum in Romania aceste discrepante sunt extrem de vizibile intre Bucuresti…

- Cantareața se apara și spune ca Gabi Badalau avea deja probleme cu legea in urma contractelor cu statul. Femeia recunoaște, insa, ca i-a facut mai multe plangeri fostului soț pentru consumul de droguri. Ambasadorul SUA la București: A luat sfarsit vechea domnie a coruptiei si criminalitatii organizate…

- Momente de panica pentru o familie din Bulgaria, dupa ce copilul lor de doi ani a ramas blocat in mașina cu cheile in contact. Incidentul a avut loc, marți, pe Autostrada A1 și a fost nevoie de intervenția pompierilor din Giurgiu, se arata in comunicatul transmis de ISU.Pompierii au intervenit de urgența,…

- Noua tulpina COVID-19 a fost depistata și la noi in țara. O tanara de 27 de ani, din Giurgiu, este primul pacient cu coronavirus din Romania la care a fost identificata tulpina din Marea Britanie a SARS-CoV-2. Testul sau a fost prelucrat in laboratorul Institutului Matei Balș din București. Șeful DSU,…

- G.M. Sambata, la Budva (Muntenegru), au inceput Campionatele Europene pentru Tineret, baieți și fete, la care sunt admiși sportivi nascuți in anii 2002 și 2003. Printre cei opt pugiliști romani inscriși in competiție (doar la categoriile 52 și 75 de kilograme nu avem reprezentant) se numara și Gheorghe…