- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) cere Tribunalului Dolj inlocuirea arestului la domiciliu cu cel preventiv in cazul lui Alex Bodi, pe care il acuza ca ar fi vandut doua mașini de lux – Lamborghini Aventador și Lamborghini Urus, care erau puse…

- Dosarul a fost inaintat Tribunalului Dolj. Acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, Alex Bodi a fost arestat preventiv pe 12 noiembrie 2020, prin decizia Tribunalului Dolj. Aflat in arest la domiciliu in vila sa din Tunari, acesta a cerut saptamana trecuta…

- Curtea de Apel Timișoara s-a pronunțat, astazi, asupra contestațiilor facute in dosarul DIICOT de interlopii Paul Ștefan și Dacian Truica in dosarul operațiunii mitraliera. Va reamintim ca DIICOT a cerut arestarea celor doi dupa ce ofițerii de la ”Crima Organizata” au inceput o ancheta in urma informațiilor…

- Dosarul privind intervenția in forța a jandarmilor la protestul diasporei din 10 august 2018 ramane clasat, a decis marți Tribunalul București, dupa ce a respins cererea DIICOT de redeschidere a anchetei. Decizia este una definitiva.

- Bianca Dragușanu a ajuns in urma cu puțin timp la sediul DIICOT Craiova, unde a fost așteptata la audieri in dosarul in care e implicat fostul sau partener, Alex Bodi! In ultimele zile vedeta a scos la iveala amanunte importante din trecutul relației sale!

- Fosta soție a omului de afaceri Alex Bodi, arestat preventiv la cererea DIICOT, dar eliberat ulterior, Bianca Dragușanu, da declarații de martor in dosar, susțin pentru STIRIPESURSE, surse judiciare. Potrivit acestora audierea femeii are loc la DIICOT Craiova in timpul difuzarii acestei știri.…

- Fosta prezentatoare TV Bianca Dragușanu este audiata joi la DIICOT Craiova, fiind martor in dosarul in care Alex Bodi, fostul ei soț, este acuzat de trafic de persoane și proxenetism, potrivit surselor judiciare Libertatea. Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a fost ridicat din casa de „mascați”…

- Dosarul bomba instrumentat de DIICOT in care Alex Bodi a fost arestat, alaturi de mai mulți indivizi, pare ca a fasait ca o pocnitoare, la tribunal: judecatorii au ajuns la concluzia ca unii inculpați nu reprezinta un pericol pentru societate, așa ca i-au scos din spatele gratiilor și i-au plasat in…