Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, spune ca autoritațile și medicii au transmis un mesaj necredibil catre populație, legat de gravitatea Covid-19. Medicul spune ca este nevoie de un lockdown, ca ultima masura de transmitere virala a virusului. „Cu toții trebuie sa ne trezim. A fost una…

- In ziua in care s-au aflat cifre cu totul ingrijoratoare cu privire la numarul cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus la nivel național, dar și despre cel al oamenilor aflați in secțiile de Terapie Intensiva in care sunt tratați pacienți cu COVID-19, doctorul aflat la conducerea Colegiului Medicilor…

- Președintele Colegiului medicilor, Daniel Coriu, susține ca in Romania este nevoie de o ancheta ampla care sa scoata la iveala vinovații pentru gestionarea greșita a pandemiei. Vinovați care sa fie trași la raspundere penal. Potrivit presedintelui Colegiului Medicilor, Romania se confrunta cu un numar…

- Prof. Dr. Daniel Coriu, presedintele Colegiul Medicilor din Romania, a transmis un mesaj referitor la informarea corecta in ceea ce priveste situatia actuala cu care ne confruntam.El spune ca a citit si a auzit in spatiul public teorii de genul: pandemia nu exista, este o banala raceala, prin vaccin…

- Presedintele Colegiului Medicilor Daniel Coriu spune ca a vazut și citit in spațiul public discursuri care susțin ca ”pandemia nu exista” sau ca ”vaccinul te omoare”, insa situația pandemiei din Romania este dramatica. Medicul avertizeaza ca va sustine ca orice medic sa fie suspendat din a-și exercita…

- Presedintele PNL, premierul interimar Florin Citu, a declarat luni ca numarul de paturi din sectiile de terapie intensiva poate fi crescut, insa a subliniat ca solutia la pandemie ramane vaccinarea anti-COVID, informeaza Agerpres. Romania mai are un singur pat ATI pentru pacientii COVID, iar premierul…

- Liderul de la Kremlin a lansat un mesaj din carantina, izolandu-se dupa ce zeci de membri ai anturajului sau au fost confirmati cu COVID-19 Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis joi concetatenilor sai sa dea dovada de „patriotism” in alegerile legislative din acest weekend, un scrutin ce urmeaza…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, și-a petrecut cateva zile libere in Romania, iar cu aceasta ocazie a urcat pe cel mai inalt varf din țara, Moldoveanu. Intr-o postare pe contul personal de Instagram, Maia Sandu apare imbracata in ținuta sport, langa borna cu Varful Moldoveanu. „Imi place…