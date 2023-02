Jean Gavril a plecat in aventura vieții sale, pe Drumul Aurului, in America Express, alaturi de fratele lui, Dinu. A trait momente de neuitat, experiențe noi, au fost puși la incercari grele, insa, in tot acest timp, Jean Gavril nu a putut sa nu se gandeasca la fetița lui, dar și la soția lui, pe care le-a lasat acasa. Iata cum a fost revederea, dar și cum a reacționat fiica concurentului de la America Express atunci cand și-a vazut tatal inapoi acasa!