- Fostul președinte Traian Basescu a stat intr-un con de umbra, in ultimele luni, dar acum a rupt tacerea. Acuzat de Robert Negoița ca este in spatele mafiei imobiliare din București, mafie care a comandat incendiul din parcul IOR, Traian Basescu a negat acest lucru și a spus ca soluția corecta este schimbarea…

- Traian Basescu și Nicușor Dan, puși la zid! Robert Negoița face acuzații grave in cazul incendiului din CapitalaPrimarul Sectorului 3, Robert Negoița, face acuzații grave la adresa fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, și la cea a lui Nicușor Dan, primarul Capitalei. In contextul…

- Redam integral scrisoarea primarului Rober Negoița:"Domnule Primar General,Ma adresez dvs. pe aceasta cale, in speranța ca, macar in al doisprezecelea ceas, veți auzi strigatul disperat al comunitații noastre, a Sectorului 3, o componenta semnificativa a orașului pe care il conduceți, pentru salvarea…

- Robert Negoița, primarul Sectorului 3, ii cere demisia lui Nicușor Dan dupa incendiul din parcul IOR. Edilul a rabufnit pe retelele sociale dupa ce aproape patru mii de metri de vegetatie s-au facut scrum.

- Prelungirea Ghencea, unul dintre cele mai sensibile proiecte de infrastructura din București, se blocheaza din nou. Dupa ani de tergiversari și promisiuni, se pare ca tronsoanele 3, 4, 5 și 6 ale investiției nu se vor mai realiza, fapt semnalat in termeni foarte duri de Adrian Vigheciu, consilier general…

- Piedone și-a dat intalnire cu Tanti Maria. I-a mulțumit pentru `zarzavaturile trimise la inchisoare` A doua zi dupa reluarea mandatului de primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, alaturi de baiatul sau, deputatul Vlad Popescu Piedone, și-au dat intalnire cu Tanti Maria, femeia careia inainte…

- Pasajul rutier suprateran construit in Sectorul 3, in zona Autostrazii Soarelui (A2) a fost deschis traficului, vineri, in prezența premierului Marcel Ciolacu și a primarilor Sectorului 3, Robert Negoița, și Sectorului 4, Daniel Baluța.