- Maestrul papușar Serghei Soloviov ofera spectacole copiilor din Jitomir, sudul Ucrainei, 150 de kilometri de capitala Kiev, in timpul raidurilor aeriene. Reprezentațiile au loc intr-un adapost antibomba, scrie postul public ucrainean . Soloviov nu este doar autorul pieselor de teatru, ci și maestrul…

- Ofensiva Rusiei in Ucraina pare sa se concentreze, in ultimele zile, pe depozitele de combustibil din apropierea Kievului. Cel puțin 10 astfel de facilitați au fost bombardate. Cel mai recent - depozitul de combustibil din Rivne, dupa cum a anunțat guvernatorul regiunii. Iar armata rusa vorbește despre…

- 90 de copii au fost uciși și peste 100 au fost raniți in Ucraina de la debutul invaziei ruse, la 24 februarie, a anunțat, luni, Parchetul general ucrainean, potrivit The Guardian. “Cel mai mare numar de victime se afla in regiunile Kiev, Harkov, Donețk, Cernigau, Sumi, Herson, Nikolaiev și Jitomir”,…

- Razboi in Ucraina. Bombardamente rusești in Kiev, chiar in timpul negocierilor de pace. In Mariupol ar fi murit 2.500 de civili. Rusia a reluat bombardamentele asupra capitalei Ucrainei. Bombele cazute luni dimineața au distrus un bloc de locuințe din Kiev. In regiunea Jitomir, patru oameni au fost…

- In primele 16 zile de razboi, 79 de copii au fost uciși și alți aproximativ 100 au fost raniți, in urma atacurilor inamice, a prezicat serviciul de presa al Parchetului General din Ucraina, informeaza publicația Obozrevatel . Peste 280 de instituții de invațamant sunt in prezent distruse. Cele mai afectate…

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite Agerpres.Bombardamentul de miercuri…

- Ucraina anunta marti ca a destructurat o grupare care actiona din ordinul Moscovei si pregatea atacuri armate cu scopul de a "destabiliza" reguni ale tarii, relateaza AFP. "Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva unor infrastructuri", anunta intr-un comunicat Serviciul ucrainean…

- Vladimir Putin nu va ataca o țara membra NATO, dar Ucraina ar putea fi supusa unui atac fara precedent, considera politologul Cristian Pirvulescu. Rusia va declanșa fara indoiala atacul asupra Ucrainei, necunoscuta este cat de mult va patrunde in teritoriul acestei țari. Este posibil ca incursiunea…