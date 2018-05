Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți șoferi au fost opriți in trafic miercuri, 25 aprilie, in zona Gherla, intr-o acțiune comuna desfașurata de Poliție și reprezentantii Registrului Auto Roman Cluj, pentru verificarea starii tehnice a vehiculelor. Controalele au fost facute intre orele 9-12, iar pe timpul desfasurarii actiunii…

- Politistul s-a urcat pe mese intr-un club din Tudor Vladimirescu si i-a amenintat pe agentii de paza • I-a injurat chiar si pe colegii lui din Politie, fiind calmat doar dupa ce s-a trezit cu catusele pe maini • Saptamana trecuta, judecatorii au intervenit decisiv si au considerat ca Alexandru Lazar…

- Un tanar in varsta de 23 de ani va raspunde penal dupa ce s-a urcat la volan fara a avea permis si apoi s-a angajat intr-o urmarire cu politia. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, la ora 10.05, in timp ce acționa pe DC Vețau din comuna Putna, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie ...

- O femeie care a cazut pe șine în metroul din orașul Moscova, a murit din cauza ranilor incompatibile cu viața. Potrivit presei ruse, victima este din Republica Moldova, iar tragedia a avut loc luni la stația de metrou „Mendeleevskaia". Femeia a cazut pe șine în…

- Hotului nu i-a picat deloc bine atunci cand a vazut ca in masina se mai afla cineva, cu atat mai mult cu cat acesta era un copil de doar cateva luni. Camerele de supraveghere il arata destul de panicat, scotand bebelusul din masina intr-o benzinarie. El a mers la vanzator si i-a spus acestuia precipitat:…

- Mai multe fete s-au batut la o școala din Cluj, chiar pe holurile instituției de învațamânt. Poliția a fost sesizata despre cazul petrecut la Școala Gimnaziala Nr. 1 din Gherla miercuri dimineața. Într-o pauza, mai multe fete aflate s-au luat la bataie…

- Patru persoane au fost arestate vineri, dupa ce au escaladat un balcon de la etajul intai al ambasadei iraniene din Londra si au fluturat un drapel, aparent pentru a protesta impotriva guvernului de la Teheran, informeaza Reuters. Politia metropolitana londoneza a precizat ca arestarile sunt motivate…

- Achiziția unei mașini second-hand in Romania seamana cu jocul la loz in plic. Poți sa caștigi sau poți sa pierzi. Lucrul acesta are toate șansele sa se schimbe. Un nou serviciu care are ca obiect o informare rapida, corecta și transparenta a cumparatorilor de autovehicule la mana a doua va fi pus la…