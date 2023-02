A fost gasita! Conchita de Romania, caci despre ea este vorba, a fost gasita in urma cu doar cateva ore. Parinții și apropiații vedetei au tras o sperietura sora cu moartea, in condițiile in care Dudu, așa cum ii spun prietenii, a lipsit șase zile de acasa, fara sa dea vreun mesaj. A fost dat disparut peste tot, apropiații au fost in stare de șoc, dar stați sa vedeți ce s-a intamplat cu Dudu in tot acest timp!