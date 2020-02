Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu, iar in rechzitoriul construit de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism sunt descrise momentele cumplite prin care au trecut cele doua adolescente in…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, a fost scos joi dimineata din arest si dus la DIICOT, unde urmeaza sa fie audiat de procurori. Audierea lui Dinca vine dupa ce acesta si-a schimbat declaratia initiala si nu mai recunoaste ca ar fi ucis-o pe Luiza Melencu, data disparuta…

- Gheorghe Dinca a depus o cerere prin care cere sa fie audiat de DIICOT, susținand ca nu el a omorat-o pe Luiza Melencu, așa cum a afirmat anterior, conform unor surse din ancheta. Dupa ce a fost arestat, Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, cand…

- Procurorii DIICOT au chemat, astazi, la audieri, la sediul IPJ Dolj, familia Luizei Melencu. Alaturi de familia Luizei, la audieri a fost chemat si iubitul fetei, dar si mai multe colege. Luiza Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut inca de pe data de 14 aprilie. Disparitia ei este…

- Mamele adolescentelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu vor protesta impreuna, miercuri, la sediul DIICOT, in fața procurorilor, fața de modul in care s-a instrumentat dosarul lui Gheorghe Dinca.

- Dan Antonescu a explicat in emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX” cum au ajuns procurorii DIICOT sa puna sub acuzare o noua persoana in dosarul Caracal. Ștefan Risipițeanu a fost reținut dupa 4 luni de la inceperea anchetei privind rapirea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu. Gheorghe Dinca le-a spus…

- Procurorul sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu a declarat, miercuri, ca un barbat in varsta de 45 de ani, complice al lui Gheorghe Dinca, a violat-o pe Luiza Melencu. Cu puțin timp in urma, procurorii...

- Astazi au aparut informații cruciale in cazul crimelor din Caracal. Ștefan Risipiceanu, in varsta de 46 de ani, este acuzat de procurorii DIICOT ca a luat parte și el la violul Luizei Melencu, dupa ce Gheorghe Dinca a rapit-o in timp ce facea autostopul.