- A trecut aproape un deceniu de la momentul in care Mica, prințesa de la Abracadabra, pe care milioane de copii au indragit-o, iși dadea ultima suflare, rapusa de o boala cumplita. Michaela Niculescu a lasat in urma sa o durere de neinchipuit. Una dintre cele mai bune prietene ale sale a facut dezvaluiri…

- La 57 de ani, Camelia Șucu, una dintre femeile de afaceri de succes din Romania, intoarce toate privirile. Afacerista este pasionata de moda și reușește sa fie mereu o apariție senzaționala in lumea mondena.

- Povestea copilului genial Iulia Hasdeu – unica fiica a savantului Bogdan Petriceicu Hasdeu, ramane de referința in cultura romana din toate timpurile. Numele Iuliei insa este definitiv legat de straniul castel construit de tata in memoria fiicei. Ce este Marele Templu al lumii de dincolo de la Campina?…

- CSM Lugoj a incheiat și cel de-al doilea joc din ediția 2022-2023 a Diviziei A1 la volei feminin tot cu o infrangere, in tie-breack. In jocul cu CSO Voluntari, CSM Lugoj a condus cu 2-0 la seturi și 21-13 in setul trei, dar in final a incheiat jocul cu o infrangere: 2-3 (29-25, 25-20, 26-28,…

- Iulia Dumanska (26 de ani) a suferit o accidentare dureroasa in prima repriza a meciului dintre Romania și Țarile de Jos, debutul „tricolorelor” la Campionatul European de handbal feminin. Campionatul European de Handbal din 2022 se desfașoara intre 4 și 20 noiembrie, in Slovenia, Muntenegru și Macedonia…

- Soția tanarului de 23 de ani care a decedat, sambata, intr-un grav accident, in Romania a transmis un mesaj plin de durere dupa pierderea lui. „Ne-ai lasat cu mare durere in suflet”, a scris tanara.

- Doliu in lumea muzicala romaneasca! Cunoscutul cantareț Nosfe s-a stins din viața la 37 de ani, sambata. Doliu in lumea muzicala romaneasca! Nosfe este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din Romania. „Nu-mi vine sa cred ca postez asta, fratele meu ????. Nu gasesc cuvinte sa spun nimic potrivit ????.…

- Maia Morgenstern este deja cunoscuta ca fiind una dintre cele mai mari actrițe de pe scenele din Romania. Cu toate ca exista multe persoane care o apreciaza, vedeta are parte și de cuvinte grele din partea celor carora nu le este pe plac. Recent, aceasta a avut parte de una dintre cele mai mari sperieturi…