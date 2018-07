Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinte al BMW Group responsabil cu vanzarile de pe continentul european, Jean-Philippe Parain a facut o vizita in Romania, timp in care a discutat cu Capital despre problemele generate de razboiul comercial care se extinde in intreaga lume și despre strategia grupului bavarez de a se impune…

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in primul trimestru al anului 2018, prime brute in valoare de aproximativ 2,53 miliarde lei, in scadere ușoara (1,45%) fața de trimestrul I 2017.Inceputul anului 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) anunta, vineri, ca firma producatoare Greenyard a retras „pe baza pricipiului precautiei” toate produsele congelate comercializate de pe piata din Europa, inclusiv din Romania,

- Investitiile straine directe au crescut cu 24,6% in primele patru luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,493 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate vineri, informeaza AGERPRES . “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Producatorul de ceasuri din lemn cu capital 100% romanesc Noah Watches pregateste lansarea primului sau smartwatch, pe platforma de crowdfunding Kickstarter, potrivit Mediafax . Acesta va fi un model hibrid, adica un ceas traditional cu functii smart. Noah Watches, unul dintre putinii producatori…

- Romatsa, regia de stat care se ocupa cu dirijarea traficului aerian din Romania, a achizitionat servicii de asigurare a salariatilor in valoare de 39,07 milioane lei, fara TVA, de la Allianz-Tiriac, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Acordul-cadrul vizeaza…