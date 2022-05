Stiri pe aceeasi tema

- Romania susține interzicerea importurilor de petrol din Rusia. Ministru de Externe: Presiunea asupra Federației Ruse trebuie sa continue Romania susține interzicerea importurilor de petrol din Rusia. Ministru de Externe: Presiunea asupra Federației Ruse trebuie sa continue Ministrul de Externe, Bogdan…

- Inventivi ca intotdeauna, șoferii din Romania au gasit soluția pentru a evita explozia prețurilor la carburanți. Conducatorii auto din vestul țarii trec granița chiar in Ungaria pentru a face plinul la prețuri mult mai avantajoase. Un litru de carrburant e mai ieftin chiar și cu trei lei la unguri,…

- Interzicerea de a participa la Adunarea Generala de alegeri din aceasta saptamana a celor 21 de campionii mondiali și marii performeri ai handbalului romanesc, adica tocmai cei care au pus Romania pe harta handbalului mondial, demonstreaza ca Federația Romana de Handbal a devenit feuda exclusivista…

- NUPO – o dieta sigura și eficienta care te scapa rapid de kilogramele in plus Dieta de slabit Nupo – cel mai nou tip de dieta prezent pe piața din Romania, este dieta de succes a țarilor scandinave recunoscute pentru stilul de viața sanatos. Dieta țarilor nordice, Nupo, este alternativa sigura și sanatoasa…

- Polonia a propus Uniunii Europene ca blocul comunitar sa impuna o interdictie totala asupra comertului sau cu Rusia, a declarat, sambata, premierul polonez Mateus Morawiecki, care a pledat pentru sanctiuni mai severe impotriva Moscovei pentru invadarea Ucrainei, relateaza Reuters.

- Antreprenorii din Romania au primit 2.016 garanții de stat in valoare totala de 1,01 miliarde lei, obținand astfel imprumuturi bancare in valoare totala de 1,2 miliarde de lei, in prima luna de funcționare a programului de garantare la creditare IMM Invest și a subprogramului Agro IMM Invest pe anul…

- „In prima faza, 500.000 de dolari vor fi donati catre ONG-uri din Romania care ofera sprijin refugiatilor: cazare, mancare, imbracaminte, transport, asistenta medicala. Suntem deja in discutii avansate cu aceste organizatii pentru a ne asigura ca fondurile ajung cat mai repede acolo unde este nevoie…

- Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) si Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR) transmite ca au luat nota cu surprindere de proiectul de Hotarare de Guvern care instituie o plafonare pe termen de 6 luni a tarifelor de prima la asigurarile…