Stiri pe aceeasi tema

- CRBL e eliminat de la „Survivor Romania” 2022 , dupa aproximativ trei luni de competiție. Concurentul nu a intrat la votul publicului, ci medicii au decis ca drumul lui in competiție ia sfarșit din cauza problemelor de sanatate. De aproximativ doua saptamani, CRBL nu a mai intrat pe traseele de la „Survivor…

- Condamnata Elena Udrea și-a asigurat niște „recreații” dupa ce va ajunge la Targșor, cu ajutorul unui proces pe care l-a deschis impotriva unor partenere de afaceri chiar inainte de a fi condamnata.

- Ministrul Finantelor spune ca exclude propunerea lui Florin Cițu de reducere a CAS. PNL atrage atentia ca ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, ar trebui sa stie ca masura de reducere a CAS cu 5% este pozitiva pentru toti romanii si pentru economie.Printre masurile analizate se numara acordarea…

- De cate ori ți s-a intamplat sa ramai fara bani? Afla care este zodia care este predispusa sa fie stresata pe plan financiar deoarece nu este calculata și de fiecare data ia cele mai proaste decizii. Iata care este nativul ghinionist in luna martie!

- Nicoleta Voicu a vorbit despre problemele financiare cu care se confrunta. Fosta iubita a lui Gheorghe Turda are facturi uriase la energie electrica si de abia se descurca cu banii, potrivit click.ro. Nicoleta Voicu a povestit, la o emisiune tv, ca a primit o factura uriasa la energie electrica, dupa…

- „Ne confruntam in momentul de fața cu o avalanșa a imbolnavirilor cadrelor didactice. Apare urmatoarea problema: consiliul de administrație trebuie sa asigure suplinirea la clasa, pentru ca profesorul, de exemplu, poate intra in izolare sau in carantina, dar copiii care vin la școala trebuie supravegheați…