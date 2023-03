Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ieri seara Fulgy a transmis mai multe cuvinte dure la adresa fostei sale iubite, cea cu care se afla acum in scandal, acum Bia Khalifa reacționeaza la declarațiile pe care tanarul le-a facut in fața jurnaliștilor. La randul ei, blondina susține ca fiul Clejanilor nu ar avea niciun venit și sta…

- „Razboiul” dintre Bia Khalifa și Fulgy continua, dar de aceasta data, neințelegerile s-au mutat la poliție, dupa ce blondina susține ca a primit amenințari din partea fiului Clejanilor. Imediat dupa ce a ieșit din secția, Bia Khalifa a vorbit despre scandalul dintre ea și fostul iubit.

- Scandalul de proporții dintre Bia Khalifa și Fulgy s-a mutat la secția de poliție! Dupa ce fosta iubita i-a facut acuzații grave, fiul Clejanilor a ieșit și a spus ce s-a intamplat atunci cand a ajuns pe mana polițiștilor. Bia Khalifa ar fi spus ca i s-a pus brațara la picior!

- S-au iubit ca in povești, insa acum iși arunca sageți dure in public. Dupa ce s-au desparțit, Fulgy continua scandalul cu Bia Khalifa și i-a facut acuzații dure. Mai mult decat simple cuvinte, fiul Clejanilor a venit acum și cu imagini drept dovezi!

- Dupa ce Bia Khalifa l-a acuzat pe fostul iubit ca ar fi fost violent in vacanța din Italia, Fulgy a venit cu propria versiune a poveștii dintre el și Bia Khalifa. Ba mai mult, fiul Clejanilor susține ca blondina face totul pentru ca ar fi geloasa.

- Bia Khalifa este foc și para și susține ca fostul iubit i-a facut gaura mare in buget, dupa ce ea a fost cea care a platit toata vacanța din Roma. Mai mult decat atat, ea susține ca a platit și o amenda de la italieni, in urma ravagiilor pe care fiul Clejeanilor le-ar fi facut in camera de hotel. Ce…

- Scandalul dintre Deniz Brizo și fostul soț continua cu replici din ce in ce mai dure. Dupa ce vedeta a ieșit in public și a vorbit despre detalii revoltatoare din relația lor, Zenys nu a ramas indiferent și a pus-o la zid, cu dezvaluiri care ar afecta orice mama.

- Dupa ce au aparut zvonuri cum ca Bia Khalifa și Fulgy s-au desparțit, chiar dupa ziua ei de naștere, iata ca acum blondina vorbește despre presupusa separare de tanar. Aceasta spune care e de fapt adevarul și daca ea și baiatul Clejanilor mai sunt sau nu impreuna.