Stiri pe aceeasi tema

- O romanca din Oradea, stabilita in Irlanda, a fost ucisa sambata. Criminalul ar fi chiar iubitul ei, tot din Oradea, scrie presa locala. Ioana Mihaela Pacala avea 30 de ani si se mutase de aproximativ trei ani in Irlanda. Fata locuia cu logodnicul ei, intr-un apartament din orașul Ratoath unde se stabilisera…

- Roxana Devan, prietena Ioanei Pacala, fata de 30 de ani omorata de logodnic in Irlanda, spune ca barbatul acuzat de crima era depresiv, se uita in gol si raspundea foarte greu la orice intrebare. Aparent, cei doi se iubeau si aveau planuri de nunta.

- Crima macabra duminica noaptea, in Iasi. Un barbat a fost ucis cu sange rece de partenerul sau. Victima, care avea in jur de 35 de ani, a fost gasita in locuinta fara suflare. Cei doi aveau o relatie amoroasa de aproximativ o luna. Inainte sa se intample tragedia ar fi consumat alcool, iar apoi a izbucnit…

- Cei doi se certasera din cauza banilor pe care fata ii primise ajutor pentru școala. Agresorul a sunat apoi la 112.Cei doi parteneri locuiau in Poiana Marului din județul Iași. Dupa ce au consumat alcool, s-au luat la cearta, apoi individul a lovit-o pe femeie in prezența fetei lor.Potrivit martorilor,…

- Cei doi se certasera din cauza banilor pe care fata ii primise ajutor pentru școala. Agresorul a sunat apoi la 112.Cei doi parteneri locuiau in Poiana Marului din județul Iași. Dupa ce au consumat alcool, s-au luat la cearta, apoi individul a lovit-o pe femeie in prezența fetei lor.Potrivit martorilor,…

- Apar noi detalii cutremuratoare dupa dubla crima din Teleorman care a venit la puțin timp dupa o tragedie asemanatoare. Mama adolescentei in varsta de 16, ucisa alaturi de iubitul sau (18 ani), intr-un sat din Teleorman, a dezvaluit ca fiica ei ar fi fost insarcinata. „Fata ii trimisese la o prietena…

- O tanara de 26 de ani din Drobeta Turnu Severin a fost ucisa, luni seara, de concubinul sau, care a injunghiat-o de mai multe ori. Barbatul, in varsta de 53 de ani, este recidivist, fiind eliberat in vara din inchisoare unde a ispasit 20 de ani pentru omor.Potrivit Actual Mehedinti, o tanara de 26 de…

- O tanara de 26 de ani din Drobeta Turnu Severin a fost ucisa, luni seara, de concubinul sau, care a injunghiat-o de mai multe ori. Barbatul, in varsta de 53 de ani, este recidivist, fiind eliberat in vara din inchisoare unde a ispasit 20 de ani pentru omor.Potrivit Actual Mehedinti, o tanara de 26 de…