- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat ca, daca va fi trimis in judecata intr-un dosar DNA referitor la fapte pe care le-ar fi comis cand era ministru al Mediului, va demonstra ca este nevinovat."Am precizat inca de pe 4 ianuarie ca nu voi face referire la dosarul in care ma…

- De la rivale la prietene și apoi iar rivale, Bianca Dragușanu și Iulia Salagean au o relație care a suferit multe schimbari de-a lungul timpului. Dupa interviul dat de fosta lui Alex Bodi la Xtra Night Show, pe Antena Stars, nu ramane nicio indoiala ca intre cele doua s-a rupt ceva și nu are legatra…

- Smiley și Gina Pistol se pregatesc intens pentru venirea pe lume a fetiței lor. Cei doi sunt in culmea fericirii și așteapta cu nerabdare sa-și vada și sa-și țina in brațe primul lor copil. Smiley și Gina sunt foarte activi in mediul online și și-au ținut fanii la curent cu tot ceea ce se intampla in…

- Un tanar de 33 ani din Iași a decis sa-și puna capat zilelor in direct, in vazul internauților, pe Facebook. Cei care au vazut tragedia au sunat la ferma la care traia barbatul, insa, din pacate, cand șeful victimei a ajuns la locul respectiv, barbatul murise. Citește gratuit ediția de februarie a revistei…

- Un medic roman din Belgia trage un semnal de alarma cu privire la condițiile in care pacienții sunt tratați in spitalele din Romania. Ciprian Isacu este medic in Belgia și iși acuza colegii din Romania ca nu au tratat corespunzator un pacient cu arsuri grave care a ajuns, in cele din urma, sub ingrijirea…

- Giorgiana Loredana Matei, o tanara de 33 de ani, de profesie medic in echipa SMURD Iasi, a fost inclusa proiectul foto-jurnalistic al Mihaelei Noroc, „Atlasul Frumusetii” . Tanara a absolvit Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi, specializarea Medicina Generala, iar apoi s-a…