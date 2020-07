Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Ploieșteanu, dezvaluiri dureroase la doi ani de la moartea fiului. Artistul nu poate trece peste pierderea baiatului! Declarațiile celebrului lautar in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!

- Liviu Dragnea il ataca pe fostul sau prieten Vasile Dincu, in primul interviu acordat din spatele gratiilor. Fostul lider PSD sustine ca Dincu i-a vorbit pentru prima data despre statul paralel. Potrivit lui Dragnea, Dincu era prieten cu prim-adjunctul SRI, Florian Coldea."Eu imi asum faptul…

- Gradina Zoologica din Targu Mureș deruleaza un nou program pe timpul vacanței pentru copiii cu varste intre 4-15 ani. In fiecare sambata, de la ora 11.00, copiii vor face cunoștința, indeaproape, cu un animal. Pentru inceput, vor fi prezentate cele care pot fi mangaiate și care nu prezinta pericol.…

- M-am gandit mereu, cu mare bucurie la vacanța mare. Vacanța mare venea dupa un an de gradinița sau, mai tarziu, de școala, mai bun sau mai greu, dar venea. Și noi toți o așteptam. Nu vad de ce generațiile de copii, de acum, ar fi cu mult diferite de generațiile noastre. Cred ca, desi școala a fost online,…

- Romanii isi rezerva cazarea cu 1-2 saptamani inainte de sejurul din aceasta vara, iar pretul mediu platit pentru o camera de hotel nu a inregistrat modificari semnificative fata de anul trecut, fiind de 250 de lei/noapte, arata o analiza realizata de o platforma de rezervari online. Conform…

- Italienii au inclus Romania pe o lista foarte scurta a destinațiilor europene sigure pentru vacanța e vara din 2020. Alaturi de țara noastra, pe lista celor de la Esquire Italia se mai afla doar Grecia, Croația și Portugalia, țari in care numarul cazurilor de Covid-19 este „foarte mic și, deci, sunt…

- Dupa ce Andrei Ștefanescu a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, colega sa de platou Majda a respectat toate procedurile legale și astfel acum se afla in carantina in propria locuința. Vedeta a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre cum e viața in izolare!

- Ioana și Ilie Nastase au facut primele declarații de dupa nunta,care a surprins intregul showbiz. Intr-un interviu pentru Antena Stars, proaspeții miri au vorbit despre cum au ajuns de la divorț, la nunta, dar și despre planuriile de viitor.