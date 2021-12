Zilele trecute am calatorit in Spania. Vaccinata fiind, mi-am pregatit codul QR pentru a demostra ca am certificat verde. Degeaba, pentru ca absolut nimeni, nici macar in aeroport, nu mi l-au verificat. Vineri, 26 noiembrie, am calatorit cu avionul, cu o companie low-cost, in Spania. Am avut decolarea de pe Aeroportul Internațional Henri Coanda din Otopeni și am aterizat pe Aroportul Barajas din Madrid. Am salvat pe telefon codul QR prin care se demonstreaza ca sunt vaccinata impotriva Covid-19. Eram insoțita de cei doi copii ai mei. Ei, pentru ca au varste pana in 12 ani, nu au nevoie de certificat…