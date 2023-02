Alina Marymar și Tzanca Uraganu urmeaza sa devina parinți, iar dupa ce au organizat o super petrecere in care au aflat și sexul bebelușului, acum iubita manelistului face primele și singurele declarații despre sarcina. Cum se simte, ce simptome a avut, daca are pofte sau nu, dar și cum va arata botezul celei mici a declarat Alina Marymar in exclusivitate pentru Spynews.ro.